Ucraina: Casa Bianca, Biden sentirà leader europei

(ANSA) - WASHINGTON, 29 MAR - Il presidente Usa Joe Biden discuterà della guerra in Ucraina in una telefonata con i leader europei. Lo rende noto la Casa Bianca.

La telefonata ci sarà alle 9.15 ora locale, le 15.15 in Italia.

Parteciperanno il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il premier britannico Boris Johnson. (ANSA).