IL PUNTO ALLE 16:30 - Istanbul, 'significativo l'esito dei negoziati'

Si chiude la giornata di colloqui tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul e qualche primo risultato sul fronte della diplomazia comincia a intravedersi.



"Oggi è stato raggiunto il più significativo progresso nei negoziati in corso" dichiara trionfalmente il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, aggiungendo che è atteso a breve "un nuovo incontro tra i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia Dmytro Kuleba e Serghei Lavrov", ma senza specificare una data precisa. Cavusoglu, al termine dei colloqui parla addirittura di "riconciliazione" tra le parti e assicura l'impegno del governo turco: "Continueremo il nostro lavoro per arrivare a un cessate il fuoco e a una pace permanente".



Anche da parte dei negoziatori qualche dichiarazione fa sperare per il meglio. Il capo della delegazione russa Medinsky, citato dalla Tass, evoca la possibilità di un trattato di pace e parla di "proposte scritte dall'Ucraina" che confermerebbero le aspirazioni "di neutralità e di Paese denuclearizzato".



Nell'agenda dei negoziati ci sarebbe poi "il riconoscimento delle attuali realtà territoriali" dell'Ucraina, dichiara la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, citata da Interfax, riferendosi implicitamente alla Crimea e al Donbass.



Proprio su queste due zone, che rappresentano uno dei punti caldi della trattativa, il capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak, citato dall'agenzia Unian, spiega che lo status della Crimea e del Donbass "saranno oggetto di trattative ad hoc tra Ucraina e Russia". In particolare, sempre secondo quanto riferisce Podolyak, l'Ucraina avrebbe proposto alla Russia "trattative separate sullo status della Crimea e del porto di Sebastopoli che dovranno concludersi entro 15 anni". Ma per quanto riguarda il Donbass, Kiev chiede che del suo status se ne parli nel faccia a faccia Putin e Zelensky che gli ucraini continuano a chiedere da giorni. Il porto di Sebastopoli, quartier generale della flotta russa del Mar Nero, era sotto il controllo di Mosca anche prima dell'annessione della Crimea, grazie ad un contratto d'affitto con Kiev.



Ma dal fronte ucraino sarebbe stata avanzata anche un'altra richiesta e cioè che, prima di entrare in vigore, un eventuale accordo di pace tra Mosca e Kiev dovrà essere approvato in un referendum popolare in Ucraina e poi "dai Parlamenti di tutti i Paesi" che potrebbero diventare "garanti della sicurezza" di Kiev. In più, l'Ucraina fa sapere che "non entrerà nella Nato ma la sua candidatura per entrare nell'Ue non può essere bloccata".



Eventualità questa sulla quale Mosca fa sapere di non avere nulla in contrario.

Le notizie trapelate dai colloqui fanno andare verso il segno positivo le Borse europee con Parigi che arriva a un +2,84%.

Quasi in contemporanea con le trattative in corso sul tavolo di Istanbul, la Nato convoca il Consiglio Atlantico a Bruxelles per il 6 e 7 aprile "per discutere degli sviluppi della guerra" in Ucraina. Alla riunione è previsto che partecipino in presenza i 30 ministri degli Esteri dei vari Paesi.



Intanto, la casa Bianca fa sapere che il presidente Usa Joe Biden discuterà della guerra in Ucraina in una telefonata con i leader europei. Gli Stati Uniti, insieme all'Ue, starebbero preparando nuove sanzioni contro i settori che riforniscono di armi le forze armate russe, così da "bloccare la macchina da guerra" di Mosca. Ad annunciarlo è il vice segretario del Tesoro americano Wally Adeyemo che ha iniziato da Londra un tour di alcune capitali europee. Il funzionario dell' amministrazione Biden parla anche di un piano per sanzionare istituzioni e individui che aiutano gli oligarchi russi a nascondere i loro beni.



Alla fine dei colloqui, l'agenzia di stampa Unian fa sapere che sarebbe stata arrestata dai russi una sua giornalista: Iryna Dubchenko. Il fermo sarebbe avvenuto nel villaggio di Rozivka, nella regione di Zaporizhia. Poi, la giornalista sarebbe stata trasferita a Donetsk per indagini e l'ultimo contatto con lei, avrebbe assicurato la sorella Oleksandra Dubchenko, risalirebbe al 26 marzo.



Tra le notizie di queste ore c'è quella, ripresa da Bloomberg, secondo la quale la Russia starebbe predisponendo il riacquisto del debito in dollari in scadenza la prossima settimana per pagarlo in rubli. Si tratterebbe di una "mossa per ridurre gli ostacoli per i detentori locali di ricevere fondi ed anche la quantità complessiva di valuta estera che il governo deve pagare".