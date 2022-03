Dopo oltre un mese di guerra il direttore ANSA Luigi Contu fa il punto sul conflitto con i giornalisti dell'Agenzia che si sono succeduti in Russia, in Ucraina, in Polonia, nelle zone di confine e che hanno documentato la distruzione delle città e il dolore di migliaia di persone costrette a lasciare il proprio paese.

L'incontro, in videoconferenza, sarà trasmesso in streaming mercoledì 30 marzo dalle 12.30 su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia