Ucraina: Scholz, Germania valuta sistema difesa antimissile

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La Germania sta valutando l'acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo, ha affermato il cancelliere Olaf Scholz citato dalla Bbc.

"Questo è certamente uno dei problemi di cui stiamo discutendo, e per una buona ragione", ha risposto Scholz all'emittente pubblica Ard quando gli è stato chiesto se la Germania potrebbe acquistare un sistema come l'Iron Dome israeliano. Non ha specificato tuttavia quale tipologia stia prendendo in considerazione Berlino.

Alla domanda se la Germania voglia acquistare un sistema di difesa con una portata maggiore rispetto alle sue attuali batterie di Patriot, Scholz ha risposto: "Dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo un vicino pronto a usare la violenza per far valere i propri interessi".

La Germania - ricorda la Bbc - ha trasformato la sua politica di difesa dopo l'invasione russa dell'Ucraina, annunciando decine di miliardi di dollari in più per l'esercito e impegnandosi a raggiungere l'obiettivo di spesa militare della Nato del 2% del Pil. (ANSA).