Ucraina: Biden, non ho chiesto cambio regime in Russia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "No". Così Joe Biden ha risposto a chi gli chiedeva se nel discorso pronunciato a Varsavia, in cui ha detto che Vladimir Putin "non può restare al potere", facesse riferimento a un cambio di regime in Russia. Lo riferiscono i giornalisti al seguito del presidente americano, che lo hanno interpellato all'uscita dalla messa in una chiesa a Georgetown.

La caduta di Putin "non è l'obiettivo della Nato e neppure del presidente americano", ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, rispondendo a una domanda sulle parole pronunciate da Joe Biden. "Il 'regime change' non è l'obiettivo della politica che seguiamo", ha aggiunto. Alla domanda se Biden abbia sbagliato, Scholz ha risposto: "No, ha detto quello che ha detto". (ANSA).