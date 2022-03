Qui Londra, Zelensky incorona BoJo migliore amico

Se c'è un leader occidentale al quale il vertice politico di Kiev guarda oggi come al proprio migliore amico, sotto l'ombra dell'invasione russa, questo è Boris Johnson. Paola di Volodymyr Zelensky, presidente assediato dell'Ucraina, che in un'intervista all'Economist non esita ad assegnare al premier britannico e al suo governo la palma di alleato più leale e più coraggioso in questo momento: più del cancelliere tedesco Olaf Scholz, molto più del presidente francese Emmanuel Macron e forse persino più di quello americano Joe Biden. La Francia ad esempio, taglia corto Zelensky, "ha paura della Russia", e per questo - opina - non ha finora fornito a Kiev carri armati o cruciali sistemi d'arma letali. Il Regno Unito invece no. BoJo, con quale il presidente ucraino si sente quasi tutti i giorni dall'inizio della guerra, è dunque "il leader che ci sta aiutando di più", forte anche della spinta e del sostegno "dei suoi elettori": di una popolazione isolana che - vista da Kiev - appare non solo compattamente sdegnata per il comportamento di Vladimir Putin, ma meno intimidita da Mosca rispetto ad altri.

Quasi a voler confermare questo primato - che sembra poter rilanciare in patria, almeno in parte, l'immagine del primo ministro Tory - Londra annuncia del resto giusto oggi, per bocca del ministro della Difesa, Ben Wallace, l'avvio delle prime consegne alle forze armate ucraine degli Starstreak: micidiali missili antiaerei portatili, molto più potenti e moderni degli Stinger Usa per contrastare i jet russi che bombardano il Paese, capaci di una gittata fino a 7 chilometri a un velocità tre volte superiore quella del suono. Annuncio che si accompagna all'ennesima rassicurazione di Downing Street sul "pieno appoggio" alla strategia negoziale di Zelensky nei colloqui con la Russia: a qualsiasi "concessione" egli sia disposto a fare, ma anche e soprattutto all'obiettivo preliminare di "far fallire" Putin sul piano bellico e della "minaccia all'integrità territoriale dell'Ucraina". Con due sole linee rosse ben ferme: nessuno scontro militare diretto dalle conseguenze imprevedibili fra la Nato e una potenza nucleare qual è la Russia (quindi niente no-fly zone per ora); rifiuto secco dalla gaffe di Biden - già rimangiata - sul richiamo a ogni ipotetica velleità di cercare d'imporre da fuori "un cambio di regime" a Mosca. Tema su cui spetta solo "ai russi decidere". Eventualmente.