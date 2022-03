Media, Germania valuta sistema antimissile come Iron Dome

(v. 'Ucraina: Scholz, Germania valuta ....' delle 2.19) (ANSA) - BERLINO, 28 MAR - Il modello di scudo antimissili a cui sarebbe interessata Berlino è quello israeliano Iron Dome con sistema missilistico Arrow 3. Lo riporta la Bild.

Il sistema è in grado di distruggere missili a lungo raggio fino alla stratosfera, operazione che attualmente la Bundeswehr tedesca non è in grado di coprire. Agnes Strack-Zimmermann, presidente della Commissione difesa del Bundestag, ha confermato alla tv del quotidiano "Welt" l'interesse tedesco per il sistema israeliano, aggiungendo che "un acquisto deve essere fatto molto rapidamente, ma deve anche essere discusso seriamente".

Strack-Zimmermann si trova al momento proprio in Israele con una delegazione tedesca. Secondo Bild il sistema costerebbe 2 miliardi di euro e potrebbe eventualmente essere operativo dal 2025.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha parlato dell'interesse tedesco per un sistema antimissile: "E' certamente una delle cose su cui ci consultiamo, per una buona ragione". Tuttavia, "ho deciso di non divulgare i dettagli di un piano che non è ancora stato finalizzato", ha aggiunto. Il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, ha confermato che "c'è una considerazione" in merito all'acquisto di un sistema antimissile per la Germania. Secondo il portavoce, l'interesse tedesco si troverebbe però in fase di discussione preliminare. (ANSA).