Lavrov, restrizione a visti per cittadini di Paesi ostili

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Le autorità di Mosca stanno lavorando a misure per limitare la concessione di visti per la Russia ai cittadini dei Paesi coinvolti in "attività ostili da parte da parte di alcuni Paesi stranieri". Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato da Interfax. "Un decreto è in preparazione" in questo senso, ha detto Lavrov durante un incontro con la commissione per la cooperazione internazionale del partito di governo Russia Unita.

La misura "introdurrà una serie di restrizioni per l'entrata sul territorio della Russia", ha sottolineato il ministro degli Esteri. (ANSA).