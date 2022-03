Biden chiede più spese militari e sfida Russia in Artico

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAR - Joe Biden presenterà oggi una proposta di bilancio per il 2023 con un ingente aumento delle spese militari, anche alla luce del conflitto in Ucraina: il presidente americano chiederà 813,3 miliardi di dollari, un incremento di 31 miliardi (pari al 4%). Lo scrive il New York Times. Secondo lo stesso giornale Washington si sta preparando a contrastare la Russia anche nell'Artico, con una presenza militare più aggressiva. (ANSA).