Ucraina: sindaco Kiev, domani riaprono le scuole online

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha annunciato oggi che le scuole nella capitale ucraina riapriranno online domani. Lo scrive la Cnn.

"Il 28 marzo l'istruzione riprenderà nella capitale, in formato online - ha affermato Klitschko in una nota su Telegram -. Sarà più adattato alle condizioni attuali. E utilizzerà diverse piattaforme educative per gli studenti".

Secondo il primo cittadino della capitale ucraina si tratta di "è importante che la città vivi e lavori anche sotto la legge marziale. Loro (i russi) stanno cercando di intimidirci. Non funzionerà! Non ci arrenderemo!". (ANSA).