Germania: exit poll, vince Spd nel Saarland con il 44%

(ANSA) - BERLINO, 27 MAR - I socialdemocratici vincono col 44% dei voti alle amministrative del piccolo Land tedesco del Saarland, stando agli exit poll della Zdf, nel primo test per il cancelliere Olaf Scholz dopo la sua nomina. La Cdu ha preso il 27,5; i verdi il 6%, i liberali il 4,8%, Afd il 5,5 la linke il 2,5% Si tratta di un'altra storica sconfitta per i cristiano-democratici, che perdono il timone del Land dopo 23 anni consecutivi e che hanno governato la regione dal 2018 con Tobias Hans in una Grosse Koalition, che vedeva l'Spd come partner junior. Adesso i rapporti di forza si sono chiaramente invertiti, e va verso la presidenza Anke Rehlinger, 45 anni, finora assessora dell'Economia.

Il Saarland è il più piccolo dei 16 Laender tedeschi e ha una popolazione di 750 mila abitanti. Queste amministrative, le prime dopo le elezioni federali dello scorso settembre, che hanno mandato i conservatori dell'Unione all'opposizione dopo 16 anni di cancellierato Merkel, sono considerate anche un test indiretto sulla coalizione di governo di Olaf Scholz del cosiddetto "semaforo".

Stando ai dati degli exit poll, i socialdemocratici potrebbero governare con la Cdu, ma anche con i verdi o con i liberali. Nel corso dell'anno sono previste amministrative anche nello Schleswig-Holstein, nel Nordreno-Vestfalia e nella Bassa Sassonia. (ANSA).