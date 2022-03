UCRAINA: GB, DAI RUSSI USO INDISCRIMINATO DI BOMBARDAMENTI

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "La Russia continua ad assediare importanti città ucraine, tra cui Kharkiv, Chernihiv e Mariupol.

Le forze russe si stanno dimostrando riluttanti a impegnarsi in operazioni di fanteria urbana su larga scala, preferendo affidarsi all'uso indiscriminato di bombardamenti aerei e di artiglieria per demoralizzare le forze in difesa". Lo scrive in un tweet il ministero della Difesa britannico, citato dal Guardian, nel suo ultimo aggiornamento di intelligence. "È probabile che la Russia continui a usare la potenza di fuoco sulle aree urbane, cercando di limitare le sue già considerevoli perdite, al costo di ulteriori vittime civili". (ANSA).