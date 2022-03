Ucraina: Biden vedrà due ministri ucraini a Varsavia

Durante la sua visita oggi a Varsavia, il presidente americano Joe Biden incontrerà anche due ministri ucraini: lo ha reso noto la Casa Bianca. Biden parteciperà questa mattina a un incontro tra i ministri degli Esteri e della Difesa ucraini, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov, e le loro controparti statunitensi, rispettivamente Antony Blinken e Lloyd Austin, ha spiegato la Casa Bianca.

Ieri Biden ha salutato le truppe Usa visitando la caserma dell'82/ma divisione aviotrasportata a Rzeszow, a soli 70 km dal confine con l'Ucraina. Oggi la seconda tappa suoi due giorni in Polonia, diventata a seguito del conflitto in Ucraina un alleato chiave per Usa e Ue nonostante le accuse al suo governo di centro-destra di erodere l'indipendenza giudiziaria e dei media, di usare una retorica anti Lgbt, di aver respinto i migranti mediorientali.

Il presidente Usa è sbarcato lì allo scopo di ringraziare Varsavia per la massiccia accoglienza dei rifugiati ucraini e rassicurare gli alleati del fianco orientale della Nato contro la minaccia del Cremlino, che ha evocato anche l'ipotesi di usare l'arma atomica. Una minaccia che, sotto la pressione degli alleati, lo ha portato nei giorni scorsi ad abbracciare l'idea di ventilare il ricorso all'arma nucleare anche come deterrente all'uso di armi convenzionali o altri pericoli non nucleari, come ha rivelato il Wall Street Journal citando dirigenti Usa.