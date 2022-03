Elezioni a Malta, Labour verso terza vittoria consecutiva

Sono cominciate alle 7 le operazioni di voto per il rinnovo del Parlamento maltese. Le urne resteranno aperte fino alle 22. Per la prima volta parteciperanno anche i cittadini che abbiano compiuto 16 anni, pur restando 'minorenni' fino a 18 anni per quanto concerne le responsabilità civili e penali. Secondo tutti i sondaggi il partito Laburista, al governo dal 2013, va verso la terza vittoria consecutiva e dovrebbe conquistare la maggioranza assoluta. Su un totale di 340.323 persone che hanno ritirato la loro scheda elettorale (altre 14.473 hanno rinunciato), il margine tra il Labour ed il partito Nazionalista di centrodestra è pronosticato fra 28mila e 39mila voti.

Il premier Robert Abela ha già votato nella sua località natale di Marsaskala, così come il leader del PN Bernard Grech a Mosta.

Oltre alle consuete sezioni negli edifici pubblici delle 13 circoscrizioni elettorali del paese, per garantire il diritto di voto alle persone positive o in quarantena sono state allestite 7 'Covid polling stations'.

Lo spoglio sarà effettuato domani. Le schede, cartacee, saranno raccolte manualmente, ma il conteggio sarà effettuato elettronicamente, ripetendo la novità introdotta nel 2019 per le europee.