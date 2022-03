Tunisia: funzionario Usa, impegno per elezioni eque e libere

(ANSA) - TUNISI, 25 MAR - La sottosegretaria di Stato Usa per la Sicurezza Civile, la democrazia e i diritti Umani, Uzra Zeya, ha sottolineato "l'impegno degli Stati Uniti per elezioni libere ed eque" in Tunisia durante un incontro a Tunisi con i vertici dell'Alta Autorità indipendente per le elezioni (Isie) tunisina.

"Sosteniamo questa istituzione democratica chiave nell'adempimento del suo ruolo costituzionalmente imposto di condurre il referendum e le elezioni", ha detto Zeya, che ha incontrato anche alti funzionari del governo per discutere delle riforme economiche e politiche, della difesa dei diritti umani e del ruolo della società civile.

Il prossimo dicembre si dovrebbero tenere in Tunisia le elezioni legislative, secondo una tabella di marcia annunciata lo scorso dicembre dal presidente Kais Saied. (ANSA).