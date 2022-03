Scholz, tutti d'accordo su acquisti comuni di gas

(ANSA) - BRUXELLES, 25 MAR - "Abbiamo concordato di collaborare su base volontaria per gli acquisti congiunti di gas". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine del Consiglio europeo, osservando che "i casi individuali possono essere complicati perché ci sono aziende private che operano in tutta l'Ue e vogliono continuare a farlo in futuro" ma è giusto agire con "trasparenza e cooperazione". (ANSA).