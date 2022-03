Qui Pechino, Nato è residuo da Guerra Fredda

La Cina replica all'Alleanza atlantica, opponendosi "con forza ad accuse e sospetti infondati, nonché a qualsiasi tentativo di esercitare coercizione e pressione: in quanto residuo della Guerra Fredda e la più grande alleanza militare del mondo, la Nato segue un concetto di sicurezza obsoleto". E' il commento di un portavoce della missione permanente cinese presso l'Ue all'indomani del vertice straordinario della Nato tenutosi a Bruxelles, in cui i leader hanno invitato tutti gli Stati, inclusa la Cina, a sostenere l'ordine internazionale, compresi i principi di sovranità e di integrità territoriale, dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. La Cina sostiene che "l'indipendenza sovrana e l'integrità territoriale di tutti i Paesi dovrebbero essere rispettate e gli scopi e i principi della Carta dell'Onu seguiti. Dallo scoppio della crisi in Ucraina, la Cina ha lavorato attivamente e in modo costruttivo, obiettivo e imparziale per facilitare i colloqui di pace, la cessazione dei conflitti, nonché per evitare una crisi umanitaria su larga scala", ha aggiunto il portavoce, convinto che il tempo dimostrerà che "la Cina è dalla parte giusta della storia". Nel frattempo - è la domanda - "che cosa ha fatto la Nato? Ha ampliato la sua portata geografica e la gamma di operazioni e ha utilizzato le tattiche della Guerra Fredda per provocare la rivalità di blocco. Dobbiamo stare in allerta e dire di no a una 'nuova Guerra Fredda', che va contro la tendenza della storia e le aspirazioni delle persone in tutto il mondo", ha aggiunto il portavoce, ricordando poi le vittime di 23 anni fa, del 24 marzo 1999, causate dalle bombe della Nato cadute sull'ex Jugoslavia con migliaia di vittime - tra cui cittadini cinesi - e l'evacuazione di centinaia di migliaia di persone". Le lezioni della storia "non devono essere dimenticate: la Nato deve avere una buona riflessione su se stessa, respingere la mentalità da Guerra Fredda e cercare di costruire un sistema equilibrato, efficace e sostenibile di architettura di sicurezza europea attraverso il dialogo e la negoziazione secondo il principio della sicurezza indivisibile".