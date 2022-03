Fridays for Future, 220 mila in corteo in Germania

(ANSA) - BERLINO, 25 MAR - In occasione della marcia di protesta mondiale di Fridays for Future, sarebbero oggi 220 mila i manifestanti scesi in strada in 300 città tedesche. I numeri sono comunicati dagli organizzatori, che calcolano 22 mila persone a Berlino e 12 mila ad Amburgo.

La portavoce FFF Jule Pehnt ha detto che, anche di fronte alla guerra in Ucraina, è necessario che la Germania elimini rapidamente fonti di energia dannose per il clima come petrolio, carbone e gas, "una risposta alla guerra deve essere l'eliminazione graduale di tutti i combustibili fossili, al più tardi entro il 2035". L'attivista Elisa Bascedil ha dichiarato a Dpa: "Al momento ci stiamo dirigendo verso un riscaldamento globale di più di 3 gradi, il che significa scarsità di acqua e cibo, ondate di calore mortali e inondazioni distruttive. Le crisi si intensificano e ci raggiungono". (ANSA).