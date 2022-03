Di Maio, guerra Putin colpirà 15% nostro export in Russia

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Purtroppo sull'economia italiana ed europea si sta abbattendo il costo della guerra di Putin, non il costo delle sanzioni. Esportavamo al massimo 7 miliardi verso la Russia e sarà colpito questo ammontare per il 15%". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Rainews 24.

"Le sanzioni servono a togliere linfa all'esercito di Putin.

Stiamo lavorando al quinto pacchetto di sanzioni, c'è una discussione in corso: il tema dell'oil and gas vede alcuni paesi più sensibili, ma da parte dell'Italia abbiamo sempre detto che aspettiamo la proposta della commissione Ue e crediamo che non ci debbano essere veti, perché le sanzioni sono l'unico strumento pacifico abbiamo per fermare questa guerra colpendo l'esercito russo", ha aggiunto. (ANSA).