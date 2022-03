Spagna, continua protesta camionisti contro caro-carburanti

(ANSA) - MADRID, 24 MAR - Continuano le proteste dei camionisti contro il caro-carburanti in Spagna. Come mostrato da immagini della televisione pubblica Tve e riportato da altri media, degli autotrasportatori stanno partecipando a "marce lente" in punti stradali nevralgici nei dintorni di città come Madrid e Barcellona. Si tratta dell'undicesimo giorno consecutivo di proteste.

Nel frattempo, la ministra dei Trasporti Raquel Sánchez ha in agenda un atteso incontro con i rappresentanti del settore per studiare possibili soluzioni, mentre da diversi ambiti produttivi vengono lanciate grida d'allarme per quanto riguarda i problemi di forniture e distribuzione di prodotti legati allo sciopero. (ANSA).