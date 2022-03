Macron, piano emergenza fame a Bruxelles

A Bruxelles, ai vertici G7 e Ue, il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato il suo grido d'allarme del vertice di Versailles del 10 e 11 marzo sull'emergenza alimentare che rischia di essere provocata dalla guerra. E, in particolare, per carestie e penurie alimentari che possono colpire gravemente i paesi con meno risorse. Macron ha citato espressamente l'Africa del nord e in particolare l'Egitto.

In Francia, intanto, mentre si prepara un venerdì di preghiera per la pace, la politica si divide ancora nel vortice di polemiche sul ritiro delle aziende francesi dalla Russia, in particolare Renault, finita nel mirino dopo l'appello del premier ucraino Volodymyr Zelensky ieri davanti all'Assemblée Nationale.

L'appello di Macron contro la carestia è stato mirato oggi alla Russia, con il pressante invito a Mosca a non impedire la semina in Ucraina. Qualora i semi non fossero gettati - ha avvertito - la guerra provocherà fra 12-18 mesi "una carestia ineluttabile". Ha poi proposto un piano di emergenza alimentare che preveda un rilascio degli stock in caso di crisi e un calmiere sui prezzi. Con il contemporaneo aumento fin da quest'estate delle soglie imposte ai paesi produttori "per garantire un accesso a tutti, in particolare ai più vulnerabili, di quantità sufficienti a prezzi ragionevoli".

Intanto, l'appello di Zelensky a ritirare le aziende dalla Russia continua a spaccare la classe politica, fra il candidato ecologista all'Eliseo, Yannick Jadot, che da giorni polemizza con il gigante del petrolio TotalEnergies, e l'avversaria del Rassemblement National, Marine Le Pen, che invita a non darsi "la zappa sui piedi".