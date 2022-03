La farmacista di Kharkiv sfigurata dai bombardamenti

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Una farmacista di Kharkiv ha subito gravi lesioni al volto a causa dei bombardamenti dei russi mentre stava lavorando. Lo ha denunciato il ministero della salute ucraino, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda.

Il ministero ha mostrato le foto di Nina Zhuk dopo il raid ed il suo viso è coperto di profondi tagli, che la costringeranno ad una lunga riabilitazione, è stato spiegato. "Purtroppo questa foto non è la prima e non è l'unica prova che gli occupanti stanno violando tutte le convenzioni e le leggi internazionali.

E' una prova di crudeltà, meschinità e disumanità", ha affermato il ministero.

Il governo di Kiev ha lodato i medici in tutte le città colpite dall'invasione russa che salvano vite ogni minuto, alcuni dei quali vivono nelle farmacie e negli ospedali perché hanno perso la casa a causa dei bombardamenti. (ANSA).