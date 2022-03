Casa Bianca, a Mosca ha riaperto Borsa Potiomkin, è farsa

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - "Quello che stiamo vedendo e' un farsa: l'apertura di una Borsa Potiomkin": cosi' la Casa Bianca sulla riapertura, parziale e limitata, del mercato azionario russo, riferendosi ai falsi villaggi di cartapesta che, secondo la leggenda, l'omonimo principe fece costruire per impressionare l'imperatrice - e sua amante - Caterina II.

Secondo gli Usa Mosca ha pompato risorse statali per sostenere le azioni delle societa' che stanno operando in Borsa. (ANSA).