Ucraina: Odessa si prepara alla battaglia con pezzo Jon Bon Jovi

(ANSA) - WASHINGTON, 23 MAR - Giovani abitanti di Odessa si preparano alla battaglia contro le forze della Russia caricando sacchi di sabbia su un camion vicino al mare e ascoltando a tutto volume il famoso pezzo 'It's my life' di Jon Bon Jovi. E' il video di circa un minuto ripostato dalla popstar americana sul suo account Facebook con la dedica: "Questa è per quelli che non mollano". (ANSA).