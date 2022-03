Il racconto di Leonid, volontario russo alla frontiera di Medyka

Leonid ha 21 anni, è studente universitario ed è russo. Fa il volontario alla dogana che divide Polonia e Ucraina. A Medyka un flusso continuo di profughi ucraini oltrepassa il cancello in ferro battuto per raggiungere la salvezza. Lì è dove le famiglie si separano: a fuggire sono principalmente donne e bambini mentre gli uomini devono restare nei confini ucraini per combattere.

Un tema che Leonid conosce ormai bene perché lavora alla frontiera ogni giorno. E se qualcuno pensa che le sue origini possano essere un deterrente si sbaglia. Conoscere il russo lo agevola nelle traduzioni, spesso deve svolgere proprio il ruolo dell’interprete. E a maggior ragione per le sue origini, lavorare come volontario lo appaga emotivamente.

Oltre a occuparsi delle traduzioni, organizza i trasporti e porta da mangiare alle persone: «C’è sempre qualcosa da fare», racconta.

Leonid lavora su turni che arrivano anche a 29 ore ma ciò che lo fiacca non è solo la stanchezza, a turbarlo sono soprattutto le situazioni drammatiche a cui assiste in dogana. «Ogni tanto bisogna fermarsi, andare nell’angolino, piangere un po’ e tornare».