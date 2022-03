Fioccano le offerte per opera di Banksy all'asta per Ucraina

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Banksy, il quotatissimo street artist di Bristol, è sceso in campo in favore dell'Ucraina mettendo all'asta una delle sue opere con l'intento di finanziare l'Ohmatdyt children's hospital, l'ospedale pediatrico più grande di Kiev. Partita da una base di offerta di 20.000 sterline, nello spazio di una giornata la casa d'aste online, myartbroker.co, ha comunicato che ora accetta solo cifre superiori a 40.000 sterline.

Un raddoppio dovuto alle moltissime persone interessate a comprare l'opera pacifista di Banksy che si intitola "CND Soldiers" ed è stata realizzata nel 2005. Sono ritratti due soldati che dipingono su un muro il simbolo della pace e del disarmo nucleare.

La casa d'aste online ha creato per questa vendita la pagina ABanksy for Ucraine (ANSA).