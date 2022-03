Ucraina: ambasciata Usa a Kiev, rapiti 2389 bambini

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Le forze russe hanno "rapito" 2.389 bambini da Donetsk e Lugansk. Lo dice l'ambasciata Usa, come riporta il Guardian.

L'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev cita il ministero degli Esteri dell'Ucraina per dire che 2.389 bambini ucraini sono stati "rimossi illegalmente" dai territori controllati dalla Russia degli oblast di Lugansk e Donetsk e portati in Russia.

(ANSA).