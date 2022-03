Qui Washington, Biden lancia l'allarme armi chimiche

La Russia sta valutando l'uso di armi biologiche e chimiche. A lanciare il nuovo allarme a Joe Biden a 24 ore dalla suo viaggio in Europa con tappe a Bruxelles e in Polonia. Una trasferta per rilanciare l'alleanza dell'Occidente e fare il punto con gli alleati sulla guerra in Ucraina, durante la quale Mosca ha usato anche missili ipersonici impossibili da intercettare. Per il presidente americano si tratta del terzo viaggio oltreoceano da quando ha assunto l'incarico. Un viaggio importante per inviare un messaggio chiaro a Vladimir Putin e per rassicurare la Nato e la Polonia al centro dell'emergenza rifugiati. Al momento per Biden non è prevista alcune visita in Ucraina per motivi di sicurezza e non è neanche chiaro se la trasferta in Europa potrebbe essere l'occasione per incontrare il presidente ucraino. Anche questa appare comunque un'ipotesi remota, visto che Zelensky ha ribadito più volte di non voler lasciare il suo paese.

Il vertice della Nato e il Consiglio d'Europa saranno l'occasione per Biden per discutere del ""coordinamento militare, umanitario ed economico", e per "mostrare un fronte unito con gli alleati", ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. La trasferta in Polonia si presenta invece più complessa con la crisi dei rifugiati e il pasticcio dei Mig-29 che la Polonia ha offerto agli Stati Uniti per consegnarli successivamente all'Ucraina. Un'offerta rifiutata da Washington che ha deciso di inviare a Kiev sistemi di difesa era dell'era sovietica acquistati in passato.