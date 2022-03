Qui Berlino, Scholz non cambia idea sul gas

La presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, a Berlino, afferma che l'Europa contro Mosca possa "fare di più". "Dobbiamo mostrare a Putin ai suoi oligarchi che il prezzo dell'invasione in Ucraina è enorme, inimmaginabile", ha affermato.

Il cancelliere Olaf Scholz, al suo fianco, spiega però di non aver cambiato idea sulla contrarietà all'embargo dell'energia russa. In vista del consiglio europeo e del G7 con Joe Biden, il cancelliere ha ribadito ancora una volta che "le misure devono essere sostenibili" anche per chi le impone. "Perché su una cosa dobbiamo essere chiari - ha risposto in proposito a margine di un incontro in cancelleria -: può darsi che non si tratti di una situazione di breve durata, ma di un lungo conflitto. E dobbiamo reggere tutti insieme. Perciò la posizione del governo tedesco non è cambiata". Inoltre questo non è interesse solo della Germania, (che senza l'energia russa teme il blackout), "ma di tanti tanti paesi Ue anche più dipendenti di noi".

Non manca il mantra degli ultimi giorni: "si lavora con grande intensità e velocità" per diventare del tutto autonomi dalla Russia. Non basta, evidentemente, una missione nel Qatar - dove si è recato nel weekend il numero due del suo governo, a caccia di accordi - per risolvere i problemi energetici della locomotiva industriale d'Europa.

Il cancelliere ha liquidato seccamente poi la proposta polacca di far uscire la Russia dal G20 e dal Wto, che secondo Varsavia avrebbe trovato terreno fertile negli Usa. La questione va affrontata dai paesi che partecipano a questi consessi internazionali, "non a livello individuale", ha replicato il Bundeskanzler, che poi ha aggiunto: "Ci stiamo occupando di altro". "Il presidente ucraino auspica diretti negoziati con Putin e abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato e un ritiro dell'invasore per negoziare la pace", ha concluso.