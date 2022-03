Nobel per la pace Muratov dona il suo premio ai rifugiati ucraini

Dmitry Muratov, caporedattore del quotidiano russo Novaya Gazeta, ha deciso di donare la medaglia simbolo del Nobel per la Pace,ricevuta nel 2021, ai rifugiati ucraini. Lo rendo noto i media di Kiev citando la Novaya Gazeta.

"Cosa possiamo fare: condividere con i rifugiati pacifici, i bambini feriti e malati che necessitano di cure urgenti, ciò che è caro e prezioso per gli altri. Nova Gazeta ed io abbiamo deciso di donare la medaglia del Premio Nobel per la Pace 2021 al Fondo ucraino per l'aiuto ai rifugiati.Sono già più di 10 milioni", ha aggiunto invitando a "rispondere alle case d'asta che batteranno il premio di fama mondiale".