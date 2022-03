La portavoce della Casa Bianca positiva al Covid

La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaky, ha annunciato di essere positiva al Covid precisando di aver avuto ieri un incontro a distanza con il presidente americano Joe Biden, che non è considerato un "contatto ravvicinato".

"Oggi, in vista del viaggio in Europa", ha spiegato Psaky in un comunicato, "ho fatto un test molecolare del coronavirus ed è risultato positivo. Per questo non accompagnerò il presidente in missione". "Grazie al vaccino, ho avuto solo sintomi lievi. In linea con i protocolli anti-Covid della Casa Bianca, lavorerò da casa e tornerò al lavoro in presenza dopo un periodo di isolamento di cinque giorni e di un test negativo", ha aggiunto la portavoce.

Il presidente americano Joe Biden è risultato negativo ad un test del Covid effettuato oggi