A Bruxelles commemorazione a 6 anni attentati terroristici

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - Sei anni dagli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016, quando nel corso di tre attacchi suicidi coordinati all'aeroporto di Zaventem, alla stazione della metropolitana di Maelbeek morirono 32 persone, oltre ai 3 terroristi.

Questa mattina si è tenuta una cerimonia di commemorazione nel memoriale di rue de la Loi, in centro a Bruxelles. Erano presenti le organizzazioni che rappresentano le vittime, il primo ministro Alexander De Croo, oltre ai gestori dell'aeroporto di Bruxelles e della società di trasporti Stib.

"Sei anni dopo gli attentati di Bruxelles, pensiamo sempre con intensa emozione alle vittime, alle loro famiglie e ai nostri colleghi poliziotti, segnati per sempre da questo atto inqualificabile", ricorda la polizia federale belga in un tweet.

(ANSA).