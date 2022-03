Ucraina, oggi telefonata tra Biden-Draghi-Macron-Scholz-Johnson

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - Il presidente americano Joe Biden avrà nelle prossime ore un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro italiano Mario Draghi e il primo ministro britannico Boris Johnson per discutere "di una risposta coordinata all'attacco immotivato e ingiustificato della Russia all'Ucraina". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. La telefonata è in programma alle 16 ora italiana. (ANSA).