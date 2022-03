Mila Kunis e Kutcher raccolgono 30 mln per rifugiati ucraini

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Gli attori Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno raccolto oltre 30 milioni di dollari per i rifugiati ucraini. Lo riporta la Cnn.

In un video condiviso su Instagram di Kutcher, la coppia ha ringraziato i sostenitori per le loro donazioni. "Più di 65.000 di voi hanno donato", ha detto la Kunis. "Siamo sopraffatti dalla gratitudine per il sostegno" aggiungendo che mentre le donazioni non risolveranno la crisi, "il nostro sforzo collettivo fornirà un atterraggio più morbido per così tante persone mentre vanno avanti nel loro futuro di incertezza".

(ANSA).