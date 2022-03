Verso Brest, al confine polacco anti-migranti

Aleja Marzeń è una piccola strada di campagna che porta a quella che qualche tempo fa sarà stata un'area picnic a giudicare dalle panchine sistemate attorno a quel che resta di un falò. Oltre il 'viale dei sogni', questa la traduzione in italiano, c'è il Bug, il fiume che divide la Polonia dalla Bielorussia, il confine naturale dove negli scorsi mesi hanno perso la vita decine di migranti. La guerra in Ucraina, vista dal fiume, ha un sapore diverso. La preoccupazione dei piccoli villaggi che affacciano sul confine più orientale del Paese è rivolta più al territorio bielorusso che a quello ucraino. Gli echi delle bombe, però, arrivano anche a Terespol - ultima cittadina prima della frontiera -, o a Kodeń, dove sorge un santuario dedicato alla Madonna. "Certo, quello che sta succedendo in Ucraina è terribile - dicono due anziane a passeggio -, ma anche qui abbiamo vissuto momenti drammatici".



L' "estremo oriente" polacco, dove le cicogne nidificano sui tralicci della luce, è un insieme di piccole aziende agricole che sorgono lungo la strada principale. L'autostrada qui non ci arriva e più ci si avvicina al confine e più è possibile imbattersi in scritte e indicazioni anche in cirillico. Le fattorie si alternano tra i boschi di pini e betulle, mentre al confine non è difficile imbattersi nelle guardie di frontiera con antiproiettile, mimetica e mitragliatrice d'ordinanza. Da quando, sul finire dello scorso anno, è stato proclamato lo stato di emergenza, ogni incrocio al confine è presidiato dalle forze dell'ordine e non a tutti è consentito l'accesso nelle zone di frontiera.



Da due anni è stato interrotto anche il collegamento ferroviario con la Bielorussia e la stazione di Terespol, la città più 'grande' dell'area, è praticamente deserta, con più agenti che passeggeri. Come ogni zona di frontiera, anche i paesini dell'est sono terra di passaggio, ma è difficile, anche in questi giorni, imbattersi in persone che hanno lasciato l'Ucraina, così come in quelle, poco più di mille, che sono fuggite dalla Bielorussia.



Su uno dei sentieri che costeggia il Bug c'è un cartello che indica la possibilità di praticare il kayak, grazie ad un accordo di cooperazione tra Polonia, Ucraina e Bielorussia che oggi appare surreale. Peccato che ora l'argine sia circondato dal filo spinato e il solo avvicinarsi metta in allerta i militari di guardia. "Prima si poteva fare sport senza problemi - racconta un ragazzo che con gli amici sta trascorrendo la domenica sul ponticello che porta al fiume -, poi tutto è cambiato". "Non siamo mai stati di là", dicono riferendosi alla Bielorussia. E quando si chiede loro cosa ne pensino rispondono che preferiscono non averne "nulla a che fare".



Da queste parti il "nemico" da combattere si chiama Aljaksandr Lukashenko, ultimo sostenitore dell'invasore russo, il cui nome rimbomba pochi chilometri più in là, alla dogana di Kukuryki, punto di accesso all'Europa. Da due giorni gli attivisti ucraini hanno blindato l'accesso ai tir per "bloccare il commercio con la Russia del dittatore Putin". Le strade sono 'invase' dagli autoarticolati costretti a fermarsi. C'è chi, partito dalla Germania, è fermo ormai da due giorni ma deve raggiungere Mosca entro le prossime 48 ore. "Altrimenti - dice -, mi scadrà il visto". Poi si guarda indietro, dà una scorsa al serpentone dei tir e torna a pulire le stoviglie. "Prevedo - dice uno sconsolato Goran - un'altra serata con cena a bordo".