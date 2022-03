Qui Londra, Gb accusa Cina, 'basta neutralità'

La recente telefonata fra Xi Jinping e Joe Biden non ha ancora prodotto la svolta che l'occidente vorrebbe dal leader cinese rispetto all'atteggiamento di benevola "neutralità" garantita finora all'alleato russo rispetto all'invasione dell'Ucraina. Lo sottolinea oggi il primo ministro britannico Boris Johnson in un'intervista concessa al Sunday Times sulla guerra che insanguina la repubblica ex sovietica.

Gli spiragli intravvisti da Washington, dopo la lunga conversazione di un paio di giorni fa tra il presidente Usa e Xi, non bastano, sentenzia il premier Tory, secondo il quale occorre che il colosso asiatico prenda una posizione netta e condanni Mosca. O almeno eserciti pressioni dirette su Vladimir Putin per indurlo a fermare la macchina bellica.

"A mano a mano che il tempo passa e le atrocità commesse dai russi aumentano, penso diventi sempre più difficile per chiunque tollerare, attivamente o passivamente, l'invasione di Putin", afferma BoJo; convinto del resto che anche oltre la Grande Muraglia stiano "cominciando a serpeggiare dubbi" sulle scelte del Cremlino e sulle conseguenze globali che inevitabilmente ne derivano. Uno scenario dentro cui - opina il primo ministro di Sua Maestà - chi non si schiera non può non essere prigioniero di "un considerevole dilemma". Dilemma che da parte sua, assicura, il governo di Londra ha risolto dal primo giorno: con la scelta di campo al fianco di Kiev, la spinta verso sanzioni sempre più dure, l'impegno in prima fila a incrementare l'aiuto anche militare all'Ucraina in termini di "armi difensive" e di far fronte comune con gli alleati del confine nord-orientale della Nato più a ridosso della Russia; nonché la ritrovata "special relationship" transatlantica di apparente sintonia piena col grande fratello americano.

Un attivismo, segnato anche dal tentativo di riverniciare un'immagine di statista dopo i recenti guai interni dello scandalo Partygate, su cui fa tuttavia ombra in queste ore l'ennesima polemica. Innescata dal medesimo Johnson ieri a margine del congresso del suo Partito Conservatore, a Blackpool, quando ha azzardato un'analogia - sia pure "non diretta", come ha provato a difenderlo oggi il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak - fra "l'istinto di libertà" che muove il popolo ucraino sotto le bombe e quello che spinse la maggioranza dei britannici a votare per la Brexit al referendum del 2016.

Analogia "fuori luogo" respinta come "un insulto" agli ucraini in primis da diversi politici e diplomatici di Paesi Ue, i quali ricordano come l'attuale governo di Kiev ambisca semmai ad agganciarsi a Bruxelles. Ma anche da esponenti di tutti i partiti isolani d'opposizione, e da qualche singolo parlamentare Tory anti-Brexit o anti-Boris.