Qui Berlino, migliaia al concerto per la pace

L'onda lunga della guerra in Ucraina arriva, anche in questa domenica di sole, fino al cuore di Berlino, dove migliaia di persone stanno partecipando al concerto della pace, "Sound of peace", alla Porta di Brandeburgo. E a pochi passi, nella stessa stazione, da cui berlinesi e tedeschi di ogni Land si sono riversati lungo al Strada del 17 Giugno per questo evento, continuano ad arrivare migliaia di rifugiati. L'effetto, alla Hauptbahnhof, è davvero un po' speciale: con le donne ucraine piene di bagagli e i loro bambini abbracciati ai peluche, che incrociano il loro cammino con chi va a manifestare per Kiev, armato di cartello. "Putin è un assassino", si legge perfino al Biergarten del parco della capitale. Al concerto ha preso la parola anche Natalia Klitschko, la moglie del sindaco di Kiev, Vitali: "Quello che succede nel mio paese è spaventoso. È importante vedere che tutto il mondo sta con l'Ucraina". Bisogna fare in modo che Putin ponga fine al più presto a questa guerra ha aggiunto: "Se saremo uniti, se ci solleveremo tutti insieme, potremo raggiungere questo risultato". Gli ucraini combattono per la pace in tutto il mondo, "solo insieme riusciremo a ristabilire la Pace", ha concluso. Natalia ha poi spiegato di voler cantare una canzone dedicata al suo Paese: "Better Days". Intanto il vicecancelliere Robert Habeck è volato in Qatar, per firmare una nuova partnership sull'energia con l'emirato. Il ministro verde dell'Economia e del Clima è a Doha per dare la spinta ai negoziati che serviranno a procurare alternative all'approvvigionamento energetico tedesco e svincolare la Germania dall'energia russa: "se forse ancora quest'anno avremo bisogno di gas russo, nel futuro non più. E questo inizia adesso. Chi ha orecchie per intendere, intenda", ha affermato il vicecancelliere. In settimana, era stato anche in Norvegia, e avrebbe già avviato dei contatti anche con il Canada. In Qatar ha incontrato l'emiro, e il ministro degli Esteri e dell'Energia. La posizione attuale di Habeck "non è da invidiare", secondo Joschka Fischer, che dalle pagine della Welt am Sonntag ha lodato il lavoro dei due ministri Verdi (Habeck e Annalena Baerbock). La Germania è molto criticata dal presidente ucraino, per non aver approvato un embargo energetico, che le costerebbe un blackout in poche settimane.