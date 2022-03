In fuga da Lugansk con una tromba, 'la mia arma'

"Il tempo per la musica c'è sempre e questa è la mia arma, anche in guerra". Nella Piazza del Mercato di Leopoli, Ivan Shapovalov suona solitario la sua tromba. Era ed è ancora il direttore della Filarmonica di Lugansk. Alle prime battute della guerra è fuggito e, con e dopo di lui, dei 60 membri dell'orchestra di questa città del Donbass ne sono scappati in 12. Gli altri sono bloccati nel profondo Est, la prima preda dell'invasione russa. "Io credo che nessuno voleva che accadesse quanto accaduto, nessuno", spiega il direttore d'orchestra parlando di chi, nel Dombass, fino a qualche tempo fa anelava di restare sotto l'egida di Mosca.

Shapovalov, in una gelida mattinata di sole, ha incontrato alcuni media internazionali - tra cui l'ANSA - a Leopoli prima di cimentarsi in una mini-performance con la sua tromba. E' sabato e, nonostante la guerra, le strade sono piuttosto affollate. E' la nuova quotidianità di Leopoli, fatta di allarmi anti-aerei e lunghe passeggiate, di corse al rifugio più vicino e di soste ad una delle numerose caffetterie della città. In una manciata d'ore le sirene anti-missili hanno suonato due volte: la prima a metà mattinata, la seconda subito dopo ora di pranzo. I residenti, seguendo le ultime indicazioni del loro sindaco, sono quasi tutti corsi ai rifugi, prendendo sul serio l'ennesimo 'reminder' di una guerra che si profila lunghissima.

Per poi uscire, ad allarme rientrato, e riprendere le loro attività. Shapovalov, già nel 2015, era stato costretto ad abbandonare la sua Lugansk. Un'orchestra in esilio, la sua, che per anni ha operato a Severodonestk, piccolo centro nella parte occidentale del Donbass.

"Ora, perfino chi supportava l'invasione russa nel 2014 ha capito in quali condizioni si è costretti a vivere nel XXI secolo. Lì è come stare in Unione Sovietica", spiega questo direttore d'orchestra di una certa età, con lo sguardo fermo ma calmo. I suoi musicisti sono tutti ragazze e ragazzi giovani. In tanti non sono riusciti a scappare portando tutti i loro strumenti. E infatti la performance di Shapovalov è quella di un solista. Ma la Casa della Musica di Leopoli ha accolto quest'orchestra in esilio e, presto, verrà organizzato un concerto per la pace. "L'arte deve resistere, sempre. Finché ci sarà la possibilità fare musica avrà un senso", sottolinea Ivan Ostapovych, a capo degli Affari Culturali della municipalità di Leopoli. La domanda che, un po' tutti, a Leopoli e dintorni si fanno è "fin quando, nell'Ovest del Paese ci sarà la libertà di suonare per strada?" "Putin cercherà di occupare Kiev ma non sarà un'invasione, sarà un tentativo di distruggere la capitale", spiega Shapovalov.

A fianco a lui alcuni ragazzi si avvicinano con degli striscioni. Protestano per le bombe su Mariupol, chiedono, come il loro presidente Volodymyr Zelensky, che la Nato chiuda i cieli ucraini ai missili russi. Sorridono, sanno che difficilmente accadrà e confidano nella difesa di Kiev. "Io spero davvero che ci riusciremo e dopo la nostra vittoria costruiremo un grande muro al confine tra noi e la Russia", è il sogno di Shapovalov. E' un sabato particolare a Leopoli perché, dopo 24 giorni di guerra, il governo ha permesso la vendita di alcolici fino alle 21, ovvero prima del coprifuoco. Le strade si riempiono anche all'imbrunire, file di giovani attendono la loro birra. "Vedrai quanto è buona la nostra birra", spiega sorridente un giovane al bancone. Si beve ma non si brinda, per quello c'è da aspettare.