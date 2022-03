Il Papa in visita ai piccoli feriti ucraini

"Questo pomeriggio, poco dopo le 16.00, Papa Francesco si è recato all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per visitare il reparto dove si trovano i bambini ricoverati arrivati dall'Ucraina in questi ultimi giorni.

In questo momento sono 19 i bambini ucraini nei reparti dell'ospedale e nella sede dì Palidoro, mentre quelli arrivati dall'inizio della guerra sono circa 50". Lo comunica il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.