Cosmonauti russi su Soyuz con le tute con i colori dell'Ucraina

I tre cosmonauti russi che sono saliti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per unirsi ai colleghi americani e tedeschi, indossavano delle tute di color giallo acceso con accenti di blu, i colori dell'Ucraina.Lo riporta la Bbc.



La scelta dei colori della tuta spaziale di Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov è apparsa non casuale dopo che è iniziato a circolare un video che immortalava Artemyev mentre la capsula Soyuz si preparava ad attraccare alla Stazione spaziale internazionale, con indosso una tuta da volo blu, diversa da quella con cui è stato ripreso dopo.

Appena saliti a bordo dell'Iss, i tre cosmonauti russi - con indosso le tutte gialle con gli inserti blu - hanno avuto l'occasione di salutare le loro famiglie sulla Terra. A Oleg Artemyev è stato chiesto perchè indossavano tute gialle e lui, senza sbilanciarsi troppo, ha risposto che ogni equipaggio sceglie le proprie tute di volo, in modo che non siano tutte uguali. "È arrivato il nostro turno di scegliere un colore. E, in effetti, avevamo accumulato molto materiale giallo che andava usato. Ecco perché dovevamo indossare il giallo", è stata la spiegazione dell'astronauta russo che non ha fatto che alimentare interrogativi. Fin dall'inizio del conflitto in Ucraina, infatti, i colori della sua bandiera - il giallo e il blu - sono diventati un simbolo del sostegno al Paese invaso dalla Russia.

L'agenzia spaziale russa ha negato che i cosmonauti russi arrivati alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) indossassero abiti gialli con accenti blu a sostegno dell'Ucraina. "A volte il giallo è solo giallo", ha detto il servizio stampa di Roscosmos sul suo canale Telegram, riporta il Guardian. "Le tute di volo del nuovo equipaggio sono realizzate con i colori dell'emblema dell'Università tecnica statale di Mosca Bauman, in cui si sono laureati tutti e tre i cosmonauti. Vedere la bandiera ucraina ovunque e in ogni cosa è pazzesco".