Spagna: proteste camionisti, ancora disagi per distribuzione

(ANSA) - MADRID, 18 MAR - Disagi per la distribuzione di certe categorie di prodotti si sono registrati in Spagna anche oggi, quinta giornata di una protesta indetta da una parte del settore degli autotrasportatori (non assecondata dai principali sindacati). Lo riportano media iberici. Tra i problemi riscontrati nelle scorse ore, ci sono alcuni ritardi in consegne e difficoltà logistiche per alcune fabbriche o punti di distribuzione, scrive la Vanguardia. La radio Cadena Ser ha parlato di "riduzione delle consegne di prodotti freschi" in supermercati della Catalogna.

Nel frattempo, oltre 23.500 agenti delle forze dell'ordine partecipano a un'operazione di ordine pubblico volta a evitare incidenti e garantire la distribuzione di prodotti essenziali.

