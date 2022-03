Giallo sul discorso di Putin tagliato in tv, 'un guasto tecnico'

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Piccolo giallo sulle immagini del discorso di Vladimir Putin davanti allo stadio moscovita gremito di suoi sostenitori. Immagini improvvisamente interrotte quando lo zar del Cremlino stava ancora parlando.

Al loro posto sono quindi andate in onda quelle dello spettacolo organizzato per l'occasione con un artista che si esibiva in canzoni patriottiche. Molti i media che si interrogano sul motivo della brutale interruzione delle parole del presidente russo, con qualcuno che arriva a dubitare sulla trasmissione in diretta dell'intervento di Putin. Dubbi che hanno costretto il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov a spiegare, attribuendo l'episodio a "un guasto tecnico" Altre immagini postate su Twitter mostrano comunque Putin scendere dal palco e lasciare il centro dello stadio. (ANSA).