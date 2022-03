Zelensky al Bundestag, a ogni bomba si alza un muro con l'Ue

(ANSA) - BERLINO, 17 MAR - Si alza un muro sempre più forte fra l'Ucraina e l'Europa. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlando al Bundestag tedesco. "Questo muro è più forte, con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci".

"È difficile sopravvivere senza il sostegno del mondo, è difficile senza il vostro aiuto difendere l'Ucraina e l'Europa.

Senza che voi facciate quello che siete nella condizione di fare", ha aggiunto Zelenksy, parlando al Bundestag, in un durissimo discorso, nel quale ha ricordato fra l'altro ai tedeschi "la distruzione delle città bombardate 80 anni fa e le tante persone sono state uccise e torturate". (ANSA).