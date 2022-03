Qui Pechino, il bivio cruciale sulla Russia

Cina e Stati Uniti torneranno a parlarsi domani ai massimi livelli: per la prima volta da novembre, i presidenti Xi Jinping e Joe Biden si scambieranno "opinioni sulle relazioni" bilaterali e "di reciproco interesse", ha riferito la nota di Pechino, in cui non risulta la crisi in Ucraina esplicitamente menzionata dalla Casa Bianca.

I due leader si sono incontrati già 11 volte in passato e Xi ha salutato Biden, anche a novembre, come un "vecchio amico". Il colloquio di domani - richiesto dalla parte americana, ha precisato il ministero degli Esteri cinese - si profila molto delicato per l'equilibrismo ("la vera neutralità") finora rivendicata dalla Cina dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

A Pechino, in ambienti diplomatici, circola l'ipotesi che la leadership comunista fosse a conoscenza dei piani di Vladimir Putin, forse non nei minimi dettagli. C'era però la sufficiente convinzione, ha appreso l'ANSA, che "l'intimidazione" russa forte degli oltre 100.000 soldati schierati alla frontiera avrebbe avuto gioco facile sull'Ucraina al punto che lo scontro si sarebbe potuto risolvere prima del 4 marzo, giorno d'apertura delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022.

La resistenza Ucraina, la reazione compatta dell'Occidente comprensiva di sanzioni e le immagini dei violenti bombardamenti sui civili ad opera delle truppe russe hanno fatto emergere un crescente imbarazzo a Pechino, malgrado i media ufficiali continuino a parlare di "operazione militare speciale" invece di "guerra".

Alcuni segnali però stanno emergendo: nell'ultima conferenza stampa di Li Keqiang come premier, tenuta l'11 marzo, per la prima volta negli ultimi anni non ci sono state domande dei media russi, né Li ha fatto riferimenti nelle sue risposte all'amicizia "senza limiti" tra Cina e Russia, che era stata confermata nella dichiarazione congiunta del 4 febbraio firmata da Xi e Putin.

Nell'incontro di Roma di lunedì, il capo della diplomazia del Partito comunista Yang Jiechi ha detto al consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan che la Cina avrebbe sostenuto i colloqui per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, ma i media statali cinesi non hanno riferito se Yang avesse risposto alla richiesta americana di astenersi dal sostenere la Russia. Un'inversione di rotta diventa difficile alla luce della dichiarazione congiunta.

Yang, tra l'altro, si è lamentato per la diffusione di "false informazioni per distorcere o screditare la posizione della Cina", ma non ha criticato direttamente gli Stati Uniti sull'Ucraina né si è opposto alle sanzioni contro la Russia, in contrasto con il duro attacco di un anno fa in Alaska quando si scagliò davanti alle telecamere contro la delegazione statunitense.

Con la crescente pressione internazionale, ha osservato una fonte, "la Cina si trova ora a un bivio cruciale", rischiando di trovarsi più isolata e con l'aggiunta delle sanzioni se dovesse sostenere il Cremlino.