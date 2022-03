Qui Parigi, polemica su Total e crimini di guerra

Polemica lanciata dal candidato ecologista alle presidenziali, Yannick Jadot, che ha accusato il gigante petrolifero francese Total di "complicità in crimini di guerra" per essere rimasto in Russia con le sue attività. "Con il sostegno di Emmanuel Macron e del governo", ha aggiunto. Il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, ha parlato al telefono con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba, confermandogli lo stanziamento di 300 milioni di aiuti finanziari.

Intanto, ai Docks di Aubervilliers, alle porte di Parigi, il presidente francese ha presentato il suo programma centrato sulla difesa e sui rischi di guerra. Rispondendo a una delle numerose domande sull'attualità del conflitto in Ucraina, ha annunciato che è "imminente" una sua nuova telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin. Secondo quanto trapela dall'Eliseo, il nuovo contatto con il leader del Cremlino sarà programmato nella giornata di domani.

"Total - ha detto Jadot ospite stamattina negli studi di BFM TV - è l'unico grande gruppo petrolifero al mondo ad essere rimasto laggiù, con il sostegno di Emmanuel Macron e del governo". "Il governo - ha continuato - non chiede nessuno sforzo a chi approfitta della crisi. Quando si tratta di chiedere qualcosa ai francesi, fanno in fretta, ma quando si tratta di un gruppo complice di crimini di guerra in Ucraina...". (ANSA).