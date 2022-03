Ong, intensi bombardamenti russi su postazioni Isis in Siria

(ANSAMed) - BEIRUT, 17 MAR - L'aviazione russa ha condotto nelle ultime ore intensi bombardamenti nella Siria centrale contro presunte postazioni dell'Isis.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli attacchi sono avvenuti a est di Hama e di Homs, in un'area semi-desertica dove si registra una presenza di insorti dello 'Stato islamico'.

Nei giorni scorsi, almeno 15 tra militari governativi e membri di forze ausiliarie lealiste sono stati uccisi in scontri con combattenti dell'Isis nella Siria centrale.

La Russia è presente militarmente in Siria dal 2015 a sostegno del governo centrale di Damasco, incarnato dal contestato presidente Bashar al Assad.

In Siria le forze militari, aeree e navali di Mosca hanno esteso in questi anni la loro influenza in tutto il Medio Oriente e il Mediterraneo orientale. (ANSAMed).