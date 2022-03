Iran, prima notte a casa per Nazanin e Anoosheh, festa in Gb

(ANSA) - LONDRA, 17 MAR - E' stata una prima notte d'intimità familiare - con consorti, figli e parenti più stretti ritrovati dopo anni - quella di Nazanin Zaghari Ratcliffe e di Anoosheh Ashoori, i due cittadini irano-britannici rientrati nelle scorse ore nelle loro case nel Regno Unito dopo l'accordo fra il governo Tory di Boris Johnson e quello di Teheran che ieri ha portato al loro rilascio in Iran: rispettivamente dopo 6 e oltre 4 anni di detenzione in Iran inflitta in base a contestate accuse di presunto "spionaggio".

Il ritorno è stato testimoniato dalle primissime foto sorridenti della 43enne Nazanin e del 67enne Anoosheh. Come quella diffusa dalla deputata laburista Tulip Siddiq, eletta nella zona in cui i Ratcliffe risiedono e in prima fila in questi anni nella battaglia per la liberazione della dipendente della Fondazione Thomson Reuters, dove la donna appare col marito Richard e la figlioletta Gabriella, che l'aspettava dal 2016 quando aveva un anno d'età e che ora ne ha 7; o quella, postata sui social dalla figlia di Ashoori, Elika, che ritrae invece entrambi i reduci dall'odissea dei duri carceri iraniani allo sbarco nella base Raf di Brize Norton con la didascalia: "La felicità in uno scatto".

Intanto il governo Tory insiste a glissare su un collegamento diretto fra il doppio rilascio - accompagnato da quello dietro pagamento d'una cauzione di un terzo cittadino irano-britannico recluso, Morad Tahbaz, che per ora resta a Teheran - e la restituzione di un debito reclamato dalla Repubblica Islamica fin dal 1979, in seguito alla mancata consegna di una fornitura di carri armati Chieftain pagata dal regime dello Shah poco prima della rivoluzione khomeinista e annullata all'epoca unilateralmente da Londra. (ANSA).