Eliseo 2022, Macron presenta il programma per le presidenziali

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - Emmanuel Macron scende nell'arena in vista delle elezioni presidenziali del 10 e del 24 aprile. Il presidente-candidato favorito nei sondaggi che in queste ultime settimane ha soprattutto concentrato gli sforzi nella ricerca di una soluzione alla guerra in Ucraina preme sull'acceleratore della campagna elettorale. Questo pomeriggio, alle porte di Parigi, presenterà il suo programma politico dinanzi ad oltre 300 giornalisti accreditati. Dalla sua candidatura per un secondo mandato all'Eliseo, il 3 marzo scorso, Macron ha fatto una sola uscita pubblica in veste di candidato, il 7 marzo scorso, a Poissy. I principali sfidanti nella corsa presidenziale, come Marine Le Pen (Rassemblement National) Eric Zemmour (Reconquete) o Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) hanno invece moltiplicato i comizi e accusano Macron di essersi sottratto ai suoi impegni di candidato schivando il confronto politico.

Macron, che risulta ampiamente in testa in tutti i sondaggi in vista dello scrutinio, con oltre il 30% delle intenzioni di voto, ha fissato per oggi alle ore 15:00, ai Docks di Aubervilliers, alle porte di Parigi, una conferenza stampa a cui risultano accreditati 320 giornalisti, tra cui decine di reporter europei ed internazionali. Prima di rispondere alle domande, il presidente più giovane della storia di Francia, che nel voto del 2017 sconfisse Le Pen al ballottaggio per l'Eliseo, parlerà per circa un'ora, illustrando una trentina di principali misure del suo progetto per il prossimo quinquennato. Il corpo del suo programma, composto da un centinaio di misure, verrà poi esposto nel dettaglio, in un opuscolo di 24 pagine inviato questo fine settimana nella cassetta postale di circa 6 milioni di famiglie francesi. (ANSA).