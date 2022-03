Cremlino insiste, la Russia sarà purificata dai traditori

(ANSA) - MOSCA, 17 MAR - L'operazione in Ucraina porterà alla luce i "traditori" all'interno della Russia, ha detto il Cremlino facendo eco alle precedente appello del presidente Vladimir Putin a "purificare" la società russa. "In queste situazioni, molte persone si mostrano come traditori", ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. "Svaniscono dalle nostre vite da soli. Alcuni lasciano i loro posti, altri lasciano il Paese. È così che sta avvenendo la purificazione", ha detto Peskov aggiungendo tuttavia che la "stragrande maggioranza" dei russi sostiene Putin. (ANSA).