Ucraina: Ordine Malta, 'come non diventare vittime trafficanti'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La guerra tra Ucraina e Russia ha costretto molte persone a fuggire dalle proprie case verso paesi confinanti; in questo scenario donne con bambini e ragazze corrono il rischio di diventare vittime di sfruttatori trafficanti di esseri umani. Per questo l'Ordine di Malta in Polonia ha pubblicato una lista di raccomandazioni in lingua ucraina, russa e polacca che spiegano alcune mosse pratiche per evitare di finire nella rete dei criminali.

- "Tenete sempre con voi il passaporto, mostrandolo solo quando ve lo chiedono le guardie al confine" - "Quando avete bisogno di aiuto cercate i volontari che portino un badge della loro organizzazione" - "Siate sospettose verso coloro che offrono aiuto, non salite da sole nelle auto di sconosciuti. Se proprio dovete, fate una foto alla targa e condividetela con persone di cui vi fidate" - "Accettate ospitalità e offerte di lavoro sono attraverso organizzazioni di volontariato conosciute o fonti fidate" - "Tenete sempre il telefono carico, informate le persone fidate della vostra geolocalizzazione" - "In caso di attività sospette, informate la polizia, le guardie di confine, addetti al lavoro umanitario, volontari".

